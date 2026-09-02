Kırklareli'nde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düzova köyünde Arif Erdem'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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