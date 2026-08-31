Kırklareli'nde denize giren kişi boğuldu
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize giren genç boğuldu.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize giren genç boğuldu.
Halk plajında denize giren B.A. (24), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu B.A'nın cesedine ulaşıldı.
Gencin cesedi, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ekiplerce kurtarıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.