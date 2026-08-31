Kırklareli'nde denize giren kişi boğuldu

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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