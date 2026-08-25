Kırklareli'nde emekliye ayrılan Tugay Komutanı Köse için veda programı düzenlendi

Tuğgeneral Köse ve ailesine emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk dileyen Bulut, yeni yaşamında başarı temennisinde bulundu.

Vali Turan, konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekliye ayrılan Tuğgeneral Köse'ye vatana ve millete sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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