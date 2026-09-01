Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen görme engelli ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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