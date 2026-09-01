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        Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen görme engelli ağır yaralandı

        Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen görme engelli ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 00:03 Güncelleme:
        Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen görme engelli ağır yaralandı

        Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen görme engelli ağır yaralandı.

        Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Balkondan düşerek ağır yaralanan 52 yaşındaki görme engelli Necati Geniş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Geniş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan Geniş'in Eşpedal Derneği Kırklareli Temsilcisi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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