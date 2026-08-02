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        Kırklareli'nde gübre satışı yapan bayiler denetlendi

        Lüleburgaz ilçesinde gübre satışı yapan bayiler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Kırklareli'nde gübre satışı yapan bayiler denetlendi

        Lüleburgaz ilçesinde gübre satışı yapan bayiler denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrollerini, fiyatını ve son kullanım tarihlerini inceledi.

        Ayrıca denetimlerde kayıt sistemleri ve ürünlerin etiket bilgileri de kontrol edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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