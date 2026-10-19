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        Kırklareli'nde hardaliye üretim eğitimi düzenlendi

        Kırklareli Üniversitesinde gıda sektöründe çalışanlara ve girişimci adaylarına yönelik coğrafi işaretli Kırklareli hardaliyesinin üretimi uygulamalı anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 05:52 Güncelleme:
        Kırklareli'nde hardaliye üretim eğitimi düzenlendi

        Kırklareli Üniversitesinde gıda sektöründe çalışanlara ve girişimci adaylarına yönelik coğrafi işaretli Kırklareli hardaliyesinin üretimi uygulamalı anlatıldı.

        Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KLUSEM) Müdürü Doç. Dr. Erkan Taşdemir’in yürütücülüğünü yaptığı ve Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu tarafından desteklenen "Bölgesel Kalkınma Perspektifi Çerçevesinde Gıda Odak Alanında Sürekli Eğitim Programları ile İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi" projesi kapsamında düzenlenen eğitim iki gün sürdü.

        Doç. Dr. Harun Uran tarafından verilen eğitimde, coğrafi işaret tescilli Kırklareli hardaliyesinin tanımı, tarihçesi, üretim aşamaları, girişimcilik ve pazarlama stratejileri ele alındı.

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        Uygulamalı bölümde ise katılımcılara ekipman kullanımı ve hardaliye üretiminin aşamaları gösterildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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