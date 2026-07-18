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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kurul, Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda toplandı.

        Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Aytaç Babalıoğullu, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.



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