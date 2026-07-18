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        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı

        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı

        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Ayrıca, spor organizasyonlarının güvenli, huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirilmesine yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

        Vali Turan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşatılması için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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