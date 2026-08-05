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        Kırklareli'nde kamyonette 9 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

        Kırklareli'nde kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Kırklareli'nde kamyonette 9 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

        Kırklareli'nde kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ihbar üzerine Babaeski ilçesindeki otoyol gişelerinde 61 KH 513 plakalı kamyoneti durdurdu.


        Araçta yapılan kontrolde, kasada 1 Afganistan ve 8 Somali uyruklu olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı. Aramada, şişme bot, kürek ve bot şişirme pompası ele geçirildi.


        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


        Öte yandan, kamyonete de el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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