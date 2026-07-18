Kırklareli'nde yaz Kur'an kursu öğrencilerine dijital farkındalık eğitimi verildi
Kırklareli'nde Ekrandan Hayata Projesi kapsamında yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik dijital farkındalık eğitimi düzenlendi.
Kırklareli'nde Ekrandan Hayata Projesi kapsamında yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik dijital farkındalık eğitimi düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yeşilay Kırklareli Şubesi görevlileri proje kapsamında, Sungurbey ve Ulu camilerindeki yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.
Kurslarda çocuklarla bir araya gelen uzman ekipler tarafından, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, dijital mahremiyet ve güvenli internet kullanımı konularında bilgi verildi.
Eğitimlerle, çocukların dijital ortamlardaki risklere karşı bilinçlendirilmesi ve teknolojiyi daha güvenli ile sağlıklı kullanmalarının sağlanması hedefleniyor.
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