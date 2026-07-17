Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.



Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kurtuluş Camisi'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.



Yetkililerden kurs faaliyetleri hakkında bilgi alan Özderin, öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve manevi gelişimlerine önemli katkı sağladığını ifade eden Özderin, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.



- Belediye Başkanı Talay'dan Poyralı köyüne ziyaret



Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Poyralı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.



Başkan Talay, köy parkında vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.



Köyün ihtiyaçları hakkında vatandaşlarla istişarelerde bulunan Talay, imkanlar doğrultusunda köylere hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.



Gelen talepleri karşılamak ve köylere hizmet noktasında gayret göstermeye çalıştıklarını ifade eden Talay, Poyralı Köyü Muhtarı Varol Nalbant'a çalışmalarında başarılar diledi.



- Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Göç'ten nakdi bağış çağrısı



Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç, vatandaşlara kurumun insani yardım çalışmalarına destek olmaları için nakdi bağış çağrısında bulundu.



Göç, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın 1868 yılından bu yana hayırseverlerin desteğiyle yurt içinde ve dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirtti.



Kurumun, insan ıstırabını dindirmek ve insan onurunu korumak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Göç, afet müdahalesi, kan hizmetleri, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler ile uluslararası insani yardım gibi pek çok alanda milyonlarca kişiye bağışçıların katkılarıyla ulaştıklarını vurguladı.



Göç, vatandaşların Türk lirası veya yabancı para cinsinden nakdi bağışın yanı sıra altın gibi nakde çevrilebilen finansal araçlarla da Kızılay'a destek olabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"SMS yoluyla destek vermek isteyen hayırseverlerimiz 'BAĞIŞ' yazarak 2868'e kısa mesaj gönderebilir ve bu yöntemle 50 lira bağış yapabilirler. Ayrıca su kuyusu, aşevi ve diğer insani yardım projelerine bağışta bulunarak da Kızılay'ın çalışmalarına destek olabilirsiniz. Türk Kızılay olarak, destekleriniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyoruz."







