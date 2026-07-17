Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 08:50 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kurtuluş Camisi'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

        Yetkililerden kurs faaliyetleri hakkında bilgi alan Özderin, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve manevi gelişimlerine önemli katkı sağladığını ifade eden Özderin, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

        - Belediye Başkanı Talay'dan Poyralı köyüne ziyaret

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Poyralı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Başkan Talay, köy parkında vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Köyün ihtiyaçları hakkında vatandaşlarla istişarelerde bulunan Talay, imkanlar doğrultusunda köylere hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

        Gelen talepleri karşılamak ve köylere hizmet noktasında gayret göstermeye çalıştıklarını ifade eden Talay, Poyralı Köyü Muhtarı Varol Nalbant'a çalışmalarında başarılar diledi.

        - Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Göç'ten nakdi bağış çağrısı

        Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç, vatandaşlara kurumun insani yardım çalışmalarına destek olmaları için nakdi bağış çağrısında bulundu.

        Göç, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın 1868 yılından bu yana hayırseverlerin desteğiyle yurt içinde ve dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirtti.

        Kurumun, insan ıstırabını dindirmek ve insan onurunu korumak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Göç, afet müdahalesi, kan hizmetleri, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler ile uluslararası insani yardım gibi pek çok alanda milyonlarca kişiye bağışçıların katkılarıyla ulaştıklarını vurguladı.

        Göç, vatandaşların Türk lirası veya yabancı para cinsinden nakdi bağışın yanı sıra altın gibi nakde çevrilebilen finansal araçlarla da Kızılay'a destek olabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "SMS yoluyla destek vermek isteyen hayırseverlerimiz 'BAĞIŞ' yazarak 2868'e kısa mesaj gönderebilir ve bu yöntemle 50 lira bağış yapabilirler. Ayrıca su kuyusu, aşevi ve diğer insani yardım projelerine bağışta bulunarak da Kızılay'ın çalışmalarına destek olabilirsiniz. Türk Kızılay olarak, destekleriniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyoruz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Özel okullar servisçilik yapamayacak
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        Yaz aylarında telefon şarjına dikkat!
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Çalışma ömrü uzadı
        Çalışma ömrü uzadı

        Benzer Haberler

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden "orman yangını" uyarısı
        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden "orman yangını" uyarısı
        Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara
        Gökyüzünde hayranlık uyandıran manzara
        Bebekliğinde ayrıldığı topraklara dönüp muhtar oldu
        Bebekliğinde ayrıldığı topraklara dönüp muhtar oldu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Tarlaya "15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazdı Pulluğuyla tarlay...
        Tarlaya "15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazdı Pulluğuyla tarlay...