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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımı, Ankara'da düzenlenecek Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 21 sporcuyla mücadelesi verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımı, Ankara'da düzenlenecek Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 21 sporcuyla mücadelesi verecek.

        Antrenörler Ali Osman Kara ve Mümin Dik yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan kafilede, sporcular 20-22 Temmuz tarihleri arasında Ankara Arena Spor Salonu'nda mindere çıkacak.

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ve 10 binin üzerinde sporcunun katılımı beklenen organizasyonda, bu yıl altyapıyı güçlendirmek amacıyla ilk kez 8 ve 9 yaş kategorileri de yer alacak.

        - Pancar Şefliği binası restore edilecek

        Lüleburgaz Belediyesi, Pancar Şefliği binasını aslına uygun şekilde yenilenmesi için çalışma başlattı.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte binada incelemelerde bulundu.

        Bir süredir atıl durumda olan binadaki incelemelerde yapının mevcut durumu değerlendirilerek, aslına uygun restore edilip gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik planlamalar ele alındı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, uzun yıllar ilçeye hizmet eden yapının kent belleğinin önemli parçalarından biri olduğu belirtilerek, tarihi ve kültürel değer taşıyan yapıların korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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