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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırklareli Gençlik kolları tarafından düzenlenen "Öncü Alimler: Hace Musa Topbaş" anma programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırklareli Gençlik kolları tarafından düzenlenen "Öncü Alimler: Hace Musa Topbaş" anma programına katıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Vali Turan'ın yanı sıra Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve vatandaşlar katıldı.

        Programda, konuşmacı Abdullah Sert tarafından Topbaş'ın hayatı, ilim, irfan anlayışı hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Vali Turan, programın sonunda yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bu tür etkinliklerin önemine değinen Turan, anlamlı programların milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

        - Devlet korumasındaki çocuklar Edirne'yi gezdi

        Kırklareli'nde devlet korumasındaki çocuklar için Edirne'ye tarihi ve kültürel gezi düzenlendi.

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum bakımı altındaki çocukların çevre illerin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıması amacıyla Edirne'ye gezi programı organize edildi.

        Program kapsamında çocuklar, başta tarihi Selimiye Camisi olmak üzere Meriç Köprüsü'nü ve kentteki çeşitli müzeleri ziyaret etme fırsatı buldu.

        Etkinlikle, devlet korumasındaki çocukların kültürel mirası yerinde görerek öğrenmelerinin sağlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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