Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Çağdaş Derdiyok, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Lojistik ve Koordinasyon Birimi ile İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.



Derdiyok, birimlerce yürütülen çalışmalar, mevcut kapasite, personel yapısı, lojistik imkanlar ve afetlere hazırlık faaliyetlerini inceledi.



Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi sağlık hizmetlerinin sürekliliği, afet ve acil durumlara hazırlık açısından görevleri değerlendiren Derdiyok, personele görevinde başarı diledi.



- Yol yapım çalışması



Lüleburgaz'da çevre yolu yapım çalışmaları sürüyor.



Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuzeybatı çevre yolunda çalışmada bulunuyor.



Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.



Ekiplerin çalışmaları hızla yürüttüğünü ifade eden Gerenli, yolun tamamlanmasıyla kent içi trafiğin çok daha konforlu ve akıcı hale geleceğini belirtti.



- Referans parsel tespit çalışmaları



Lüleburgaz'da tarım arazilerinde referans parsel tespit çalışmaları sürüyor.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin güncel kullanım durumlarını belirlemek amacıyla çalışmada bulunuyor.



Uydu verilerini esas alan ekipler, sahada arazi kontrollerini gerçekleştiriyor.



Ekipler, tarımsal üretim alanlarının güncel durumunu yerinde inceliyor.

