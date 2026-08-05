Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi.



Balaban, bir restoranda gerçekleştirilen programda, köylerin ihtiyaçlarına ilişkin birlik üyeleri ve muhtarlardan bilgi aldı.



Vize Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yatırım programını değerlendiren Balaban, köylere yapılan hizmetlere çok önem verdiğini belirtti.



Balaban, özveriyle görev yapan muhtarlara ve encümen üyelerine teşekkür etti.



- Belediye çalışmaları değerlendirildi



Pınarhisar'da belediye hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.



Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay başkanlığında, belediyede gerçekleştirilen toplantıda, tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi.



Talay, yürütülen hizmet hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

