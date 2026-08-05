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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

        Balaban, bir restoranda gerçekleştirilen programda, köylerin ihtiyaçlarına ilişkin birlik üyeleri ve muhtarlardan bilgi aldı.

        Vize Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yatırım programını değerlendiren Balaban, köylere yapılan hizmetlere çok önem verdiğini belirtti.

        Balaban, özveriyle görev yapan muhtarlara ve encümen üyelerine teşekkür etti.

        - Belediye çalışmaları değerlendirildi

        Pınarhisar'da belediye hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay başkanlığında, belediyede gerçekleştirilen toplantıda, tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi.

        Talay, yürütülen hizmet hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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