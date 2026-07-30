Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 175 bin lira ceza kesildi

Kırklareli'ne kaçak yollardan büyükbaş hayvan getiren kişiye 175 bin lira ceza uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap hastalığından ari" kente kaçak yollarla büyükbaş hayvan getirildiği bilgisine ulaştı. Babaeski otoyol gişelerinde durdurulan kamyonette yapılan kontrolde, büyükbaş hayvanın Anadolu'dan gerekli izin ve resmi sevk belgeleri olmadan kente getirildiği belirlendi. Ele geçirilen büyükbaş hayvan mezbahada kestirilerek, etleri imha edildi. Büyükbaş hayvanı getirdiği tespit edilen kişiye 175 bin lira idari ceza kesildi.

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