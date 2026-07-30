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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 175 bin lira ceza kesildi

        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 175 bin lira ceza kesildi

        Kırklareli'ne kaçak yollardan büyükbaş hayvan getiren kişiye 175 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 175 bin lira ceza kesildi

        Kırklareli'ne kaçak yollardan büyükbaş hayvan getiren kişiye 175 bin lira ceza uygulandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap hastalığından ari" kente kaçak yollarla büyükbaş hayvan getirildiği bilgisine ulaştı.

        Babaeski otoyol gişelerinde durdurulan kamyonette yapılan kontrolde, büyükbaş hayvanın Anadolu'dan gerekli izin ve resmi sevk belgeleri olmadan kente getirildiği belirlendi.

        Ele geçirilen büyükbaş hayvan mezbahada kestirilerek, etleri imha edildi.

        Büyükbaş hayvanı getirdiği tespit edilen kişiye 175 bin lira idari ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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