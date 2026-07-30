Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün denize girilmesi yasaklandı

        Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün denize girilmesi yasaklandı

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün denize girilmesi yasaklandı

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

        Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesi bugün yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

        Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemede bu...
        Kırklareli Valisi Turan, patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemede bu...
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 175 bin lira ceza...
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 175 bin lira ceza...
        Kırklareli'nde Kan Bağışı Kampanyası Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiri...
        Kırklareli'nde Kan Bağışı Kampanyası Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiri...
        Kırklareli'nde içecek fabrikasında patladı: 2 işçi hayatını kaybetti
        Kırklareli'nde içecek fabrikasında patladı: 2 işçi hayatını kaybetti
        Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü
        Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü
        Kırklareli'nde fabrikadaki patlamada 2 işçi öldü
        Kırklareli'nde fabrikadaki patlamada 2 işçi öldü