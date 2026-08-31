Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

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