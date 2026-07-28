Lüleburgaz'da çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz'da tarım arazisinde başlayıp bazı evlerin bahçelerine sıçrayan yangın söndürüldü.





Kırıkköy'de Yeni Mahalle yakınlarında hasat edilmiş tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın kısa sürede çevredeki bazı evlerin bahçelerine de sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında, 50 dönüm alan zarar gördü.



