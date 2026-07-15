Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri MHP Kırklareli İl Başkanı Savaşan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        MHP Kırklareli İl Başkanı Savaşan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 16:17 Güncelleme:
        MHP Kırklareli İl Başkanı Savaşan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Savaşan, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk devlet geleneğini ve milli varlığı hedef alan en karanlık tertiplerden biri olduğunu belirtti.

        Darbe girişiminin 10'uncu yılında vatan uğruna canını siper eden aziz şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Savaşan, 15 Temmuz gecesi sokakları dolduran ruhun, Çanakkale'yi geçilmez kılan iradeyle aynı olduğunu kaydetti.

        Hain kalkışmayı "kontrollü darbe" söylemleriyle hafifletmeye çalışanların bu alçaklığın değirmenine su taşıdığını aktaran Savaşan, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz, doğrudan Türk devletini çökertme ve vatanı işgal etme projesidir. Hedef sadece bir parti, bir şahıs veya bir kitle değil, Türk milletinin ta kendisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıdır. Milli egemenliğimize zincir vuracağını sanan gafiller, bir avuç kahramanla Çin sarayını basan Kürşad'ın, yedi düvele meydan okuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarını karşılarında bulmuşlardır. Türk milleti dün olduğu gibi bugün de her türlü vesayetin ve terörün karşısında dimdik ayaktadır."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas

        Benzer Haberler

        15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - Askeri birlikleri durduran Romanla...
        15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - Askeri birlikleri durduran Romanla...
        Kırklareli Valisi Turan, 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç'u kabul etti
        Kırklareli Valisi Turan, 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç'u kabul etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi:
        Kırklareli Valisi Turan, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi:
        Traktörüyle tarlaya yazdı: "Bakü'de, Ankara'da Polad Haşimov Müzesi Olsun"
        Traktörüyle tarlaya yazdı: "Bakü'de, Ankara'da Polad Haşimov Müzesi Olsun"