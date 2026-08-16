Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Pınarhisar Kaymakamı Özderin, orman sahalarında incelemelerde bulundu

        Pınarhisar Kaymakamı Özderin, orman sahalarında incelemelerde bulundu

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, ilçedeki orman sahalarında orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri yerinde denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Pınarhisar Kaymakamı Özderin, orman sahalarında incelemelerde bulundu

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, ilçedeki orman sahalarında orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri yerinde denetledi.

        Kaymakam Özderin, Pınarhisar Orman İşletme Şefi Ramazan Ateş ile Karıncak ve Ataköy köyleri ile Kaynarca beldesindeki Yeşil Kuşak karaçam sahalarında devriye atarak inceleme yaptı.

        Akören köyü sınırlarındaki karaçam sahalarını da ziyaret eden Özderin, yangın önleyici tedbirler ve yürütülen devriye faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar kapıda: Meteoroloji il il uyardı
        Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar kapıda: Meteoroloji il il uyardı
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulacak
        Kırklareli'nde Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulacak
        Lüleburgaz'da sokağı kapatan tır sürücüsüne ceza uygulandı
        Lüleburgaz'da sokağı kapatan tır sürücüsüne ceza uygulandı
        Kırklareli Ticaret Borsası Meclis Toplantısı yapıldı
        Kırklareli Ticaret Borsası Meclis Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'de 'Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür' kampanyası
        Kırklareli'de 'Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür' kampanyası
        Lüleburgaz'da seyir halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü
        Lüleburgaz'da seyir halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü
        Pınarhisar'da yol yapım ve kavşak düzenleme çalışmaları
        Pınarhisar'da yol yapım ve kavşak düzenleme çalışmaları