Pınarhisar'da altyapı çalışmaları sürüyor

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, altyapı çalışmalarını incelemede bulundu.



Özderin, Cevizköy'de devam eden kanalizasyon çalışmalarını takip etti.



Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Özderin, köylere yapılan hizmetlere önem verdiklerini belirtti.



​​​​​​​Özderin daha sonra Sütlüce köyünde tamamlanan altyapı çalışmalarını inceledi.



Köylerdeki yatırımları değerlendiren Özderin, vatandaşlarla da bir araya geldi.

