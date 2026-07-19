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        Türkiye şampiyonu milli tekvandocu, başarılarını teknolojiden uzak durmaya borçlu

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde ablasından etkilenerek 9 yıl önce tekvandoya başlayan 14 yaşındaki milli sporcu Aden Ünlü, teknolojiden uzak durması sayesinde tekvandoda başarılarına başarı katıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Türkiye şampiyonu milli tekvandocu, başarılarını teknolojiden uzak durmaya borçlu

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde ablasından etkilenerek 9 yıl önce tekvandoya başlayan 14 yaşındaki milli sporcu Aden Ünlü, teknolojiden uzak durması sayesinde tekvandoda başarılarına başarı katıyor.


        Ablası sayesinde 2017 yılında tekvandoyla tanışan Aden, merak saldığı tekvandoda ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya katıldı. Telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojiden uzak duran Aden Ünlü, tüm enerjisini verdiği tekvandoda başarılarını artıyor.


        Milli sporcu, bu yıl 26-28 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen Batı Grubu Yıldızlar Tekvando Şampiyonası ile 24-26 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda kızlar 44 kilo kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.





        - "Spor sayesinde de teknoloji bağımlılığım yok"


        Aden Ünlü, AA muhabirine, 9 yıldır başarıyla yaptığı tekvandonun hayatının çok önemli bir parçası olduğunu söyledi.


        Hiçbir antrenmanı kaçırmadan sıkı çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Aden, eğitim ve spor hayatını başarılarla taçlandırdığını belirtti.


        Spor sayesinde teknolojiden her zaman uzak durduğunu vurgulayan Aden Ünlü, "Spora gelerek teknolojiyle olan bağımı koparıyorum. Normalde teknolojiyle çok ilgilenen biriydim ama antrenmanlar sayesinde hiç bakmıyorum. Yorgun olduğum için antrenman sonrası da telefona bakacak hiç gücüm kalmıyor." diye konuştu.


        Tekvandoda daha çok başarı elde etmek istediğini belirten Aden, olimpiyatlara katılma hayaliyle çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü aktardı.


        Her gün 2 saat antrenmana katıldığını ve sıkı bir çalışma gerçekleştirdiğini dile getiren Aden Ünlü, şunları kaydetti:


        "Bugüne kadar birçok derecem oldu. Türkiye Şampiyonası'nda, batı grubunda birinciliğim var. Spor sayesinde de teknoloji bağımlılığım yok. Tekvandoda olimpiyatlarda ve dünyada birinci olmayı hedefliyorum. Günde 2 saat antrenman yapıyorum. Antrenmanlarımı dolu dolu geçiyorum. Bu sayede teknolojiyle aramda bağ kalmıyor."

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