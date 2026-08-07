Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri 2. Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali Kırşehir'de başladı

        2. Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali Kırşehir'de başladı

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 17:59 Güncelleme:
        2. Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali Kırşehir'de başladı

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali başladı.

        Bağbaşı Mezarlığı'nda Neşet Ertaş'ın ve babası Muharrem Ertaş'ın kabirlerinin ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından açılış programına geçildi.

        Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ertaş'ın Kırşehir ve ülke için çok büyük bir değer ve marka olduğunu söyledi.

        Ertaş'ın kültürünü, düşüncelerini, duygularını anlayarak, mirasını yaşatmak için düzenlenen festivalin, birçok kişiye ulaşacağını belirten Alpaslan, "Sevgi, hoşgörü, kültür ve tarih şehri, ozanlığın en büyük merkezlerinden Kırşehir'imizde bu festivalin yapılması çok büyük anlam ifade ediyor. Kırşehir, UNESCO'ya müzik dalında giren Türkiye'deki ilk şehir olmuştur. Bununla da müzik ve sanat şehri olduğunu bütün dünyaya göstermiştir." dedi.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de üç gün boyunca şehirde türküler söylenmekle kalmayacağını, toprağın hafızası konuşurken, asırlardır dilden dile aktarılan kültürün yeniden hayat bulacağını ifade etti.

        Neşet Ertaş'ı yetiştiren irfanın, edebin, insan anlayışının ve gönül dünyasının da tanınması gerektiğini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Neşet Ertaş, bu kadim geleneğin en güçlü temsilcilerinden biridir. Onun büyüklüğü söylediği türkülerle sınırlı değildi. Hayatı boyunca insanı makamın önünde tuttu. Ne kadar büyük bir sanatçı olursa olsun, kendisini hiçbir zaman büyük görmedi. Belki de bu yüzden Neşet Ertaş bir sanatçı olmanın ötesinde, gönlüyle örnek olmuş bir insan olarak hafızalarımızda yaşamaya devam ediyor. Geride sadece türküler bırakmadı. İnsana duyulan saygıyı, tevazuyu, gönül kırmamayı bıraktı. İşte bu festival de o gönül mirasını yaşatmanın adıdır."

        Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ise babasının eserleri, yaşam tarzı ve prensipleriyle halkın gönlünde yer bulduğunu söyledi.

        Babalarını andıklarında halen üzüldüklerini, hüzünlendiklerini dile getiren Ertaş, "Onun, insani tarafının yanı sıra bizlere bıraktığı en önemli miras eserleridir. Bunların içindeki sözler de bizler için ders niteliğindedir. O yüzden doğru kullanılmalıdır. Onları bozmadan doğru okuyarak aktarmamız gerekir. Sadece babamızı değil, bütün ozanları anlamak istiyorsak kendilerinden dinlemeliyiz. Bu ayrıca babamın da bana bir tavsiyesi." dedi.

        Programda, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Yeni Parti Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da birer konuşma yaptı.

        Programda, Neşet Ertaş'ın yakın dostu sanatçı Bayram Bilge Tokel'in, merhum Ertaş için hazırladığı ve Kırşehir Valiliği yayınlarından çıkan "Bozkırın Sazı, Toprağın Avazı: Neşet Ertaş" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

        Daha sonra "Abdal Kültürünün Kökleri ve Müzik Dünyasına Katkıları" paneli gerçekleştirildi.

        Festival, 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve konserlerle devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İş Bankası'nda görev değişimi
        İş Bankası'nda görev değişimi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"

        Benzer Haberler

        Terör örgütü propagandası paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı
        Terör örgütü propagandası paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı
        Kırşehir'de sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı
        Türkü ve bozlak sevenler "2. Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali"nde bulu...
        Türkü ve bozlak sevenler "2. Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali"nde bulu...
        Neşet Ertaş'ın sanatını anlatan kitap okuyucuyla buluşuyor
        Neşet Ertaş'ın sanatını anlatan kitap okuyucuyla buluşuyor
        Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
        Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
        FETÖ'ye yönelik Kırşehir merkezli operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutu...
        FETÖ'ye yönelik Kırşehir merkezli operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutu...