2. Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali Kırşehir'de başladı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali başladı.



Bağbaşı Mezarlığı'nda Neşet Ertaş'ın ve babası Muharrem Ertaş'ın kabirlerinin ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından açılış programına geçildi.



Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ertaş'ın Kırşehir ve ülke için çok büyük bir değer ve marka olduğunu söyledi.



Ertaş'ın kültürünü, düşüncelerini, duygularını anlayarak, mirasını yaşatmak için düzenlenen festivalin, birçok kişiye ulaşacağını belirten Alpaslan, "Sevgi, hoşgörü, kültür ve tarih şehri, ozanlığın en büyük merkezlerinden Kırşehir'imizde bu festivalin yapılması çok büyük anlam ifade ediyor. Kırşehir, UNESCO'ya müzik dalında giren Türkiye'deki ilk şehir olmuştur. Bununla da müzik ve sanat şehri olduğunu bütün dünyaya göstermiştir." dedi.



Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de üç gün boyunca şehirde türküler söylenmekle kalmayacağını, toprağın hafızası konuşurken, asırlardır dilden dile aktarılan kültürün yeniden hayat bulacağını ifade etti.



Neşet Ertaş'ı yetiştiren irfanın, edebin, insan anlayışının ve gönül dünyasının da tanınması gerektiğini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:



"Neşet Ertaş, bu kadim geleneğin en güçlü temsilcilerinden biridir. Onun büyüklüğü söylediği türkülerle sınırlı değildi. Hayatı boyunca insanı makamın önünde tuttu. Ne kadar büyük bir sanatçı olursa olsun, kendisini hiçbir zaman büyük görmedi. Belki de bu yüzden Neşet Ertaş bir sanatçı olmanın ötesinde, gönlüyle örnek olmuş bir insan olarak hafızalarımızda yaşamaya devam ediyor. Geride sadece türküler bırakmadı. İnsana duyulan saygıyı, tevazuyu, gönül kırmamayı bıraktı. İşte bu festival de o gönül mirasını yaşatmanın adıdır."



Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ise babasının eserleri, yaşam tarzı ve prensipleriyle halkın gönlünde yer bulduğunu söyledi.



Babalarını andıklarında halen üzüldüklerini, hüzünlendiklerini dile getiren Ertaş, "Onun, insani tarafının yanı sıra bizlere bıraktığı en önemli miras eserleridir. Bunların içindeki sözler de bizler için ders niteliğindedir. O yüzden doğru kullanılmalıdır. Onları bozmadan doğru okuyarak aktarmamız gerekir. Sadece babamızı değil, bütün ozanları anlamak istiyorsak kendilerinden dinlemeliyiz. Bu ayrıca babamın da bana bir tavsiyesi." dedi.



Programda, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Yeni Parti Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da birer konuşma yaptı.



Programda, Neşet Ertaş'ın yakın dostu sanatçı Bayram Bilge Tokel'in, merhum Ertaş için hazırladığı ve Kırşehir Valiliği yayınlarından çıkan "Bozkırın Sazı, Toprağın Avazı: Neşet Ertaş" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.



Daha sonra "Abdal Kültürünün Kökleri ve Müzik Dünyasına Katkıları" paneli gerçekleştirildi.



Festival, 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve konserlerle devam edecek.

