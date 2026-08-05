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        FETÖ'ye yönelik Kırşehir merkezli operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Kırşehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:14 Güncelleme:
        FETÖ'ye yönelik Kırşehir merkezli operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Kırşehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesi, geçmiş dönemdeki örgütsel faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Kırşehir, Aksaray ve Kırıkkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler S.Ç, Ö.F.Ö, K.D, Ş.U, M.Ö, R.L, T.R.E ve E.G. gözaltına alındı.

        Şüphelilerden S.Ç, Ö.F.Ö, K.D. ve E.G. polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden R.L. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ş.U, M.Ö. ve T.R.E. adli kontrolle salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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