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        Kırşehir'de 147 kaçak malzeme ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 147 kaçak malzeme yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Kırşehir'de 147 kaçak malzeme ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 147 kaçak malzeme yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçak yollarla yurda sokulan malzemelerin ticaretini yapanlara ve nakledenlere yönelik operasyon düzenlendi.

        Kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir otomobilde yapılan aramada, 130 paket ısıtılmış tütün ürünü, 13 termos, 2 masaj aleti, 2 saç şekillendirme cihazı ele geçirildi.

        Olayla ilgili E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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