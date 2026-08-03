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        Kırşehir'de kamyon dorsesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde kamyon dorsesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Kırşehir'de kamyon dorsesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde kamyon dorsesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

        Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi'ndeki Hürriyet İlkokulu önünde park halindeki kamyonun arkasındaki ikinci dorse, henüz bilinmeyen nedenle öndeki dorseden ayrılarak geriye doğru hareket etti.

        İşçilerden 24 yaşındaki O.Y. dorsenin altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Mucur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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