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        4. Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası sona erdi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 4. Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 16:19 Güncelleme:
        4. Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası sona erdi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 4. Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışları tamamlandı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gebze Belediyesi işbirliğinde düzenlenen yarışlar, Beylikdağı mevkisinde gerçekleştirildi.

        Yarışlarda yaklaşık 50 kulüpten 310 sporcu mücadele etti. Organizasyonda bugün elit erkekler, elit kadınlar, genç erkekler ve genç kadınlar kategorilerindeki sporcular pedal çevirdi.

        Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

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