AK Parti İstanbul Teşkilatından Kocaeli'de "AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü" açıklaması

AK Parti İstanbul Teşkilatı, Kocaeli'de "AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü"ne ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilecek programa giden teşkilat üyeleri, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki dinlenme tesisine geldi.

İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu, 25 yıl önce çıktıkları iktidar yolculuğunda aynı aşk, heyecan ve kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

İstanbul'dan Ankara'ya, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere anlamlı yolculuk yaptıklarını belirten Aksu, "Kökü mazide, gözü atide olan hareketimiz, çeyrek asırdır Türkiye'nin partisi ve güvenli limanı olmaya devam etti. Bizler de bu davanın sancağını İstanbul'umuzda aynı heyecanla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bugün 300 otobüsle, hızlı trenlerle ve çeşitli ulaşım araçlarıyla 15 bin dava arkadaşımızla Ankara yolundayız. İstanbul'umuzun 39 ilçesinden teşkilatlarımızla coşku içerisinde çeyrek asırlık yolculuğumuzu kutlamaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Aksu, il kadın kolları ve il gençlik kolları teşkilatlarının da yolculukta yer aldığını dile getirerek, "AK Parti İstanbul ailesi olarak 2 milyon 200 bin üyemizle tek yürek olduk. Son 15 ayda ailemize 253 bin yeni üye dahil oldu. Mahalle Hamilerimiz, Sokak Gönüllülerimiz, Her Site Bir Teşkilat çalışmalarımızla İstanbul'un her köşesinde bizi görebilirsiniz. Bizim için vatandaşımızın her sözü çok kıymetli. Bizler onları dinleyerek yol haritamızı çiziyoruz. 25 yıldır olduğu gibi bugün ve daima gücümüzü milletimizden almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşlerine devam edeceklerini vurgulayan Aksu, "Onun omuzlarında taşıdığı millet davasını, Türkiye sevdasını kapı kapı anlatmaya devam edeceğiz." dedi.