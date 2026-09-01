Anadolu Otoyolu'nda 1850 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kocaeli'de durdurulan bir araçta 1850 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Giriş: 01.09.2026 - 15:18 Güncelleme:
Kocaeli'de durdurulan bir araçta 1850 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti İzmit kesiminde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1850 paket kaçak sigara bulundu, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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