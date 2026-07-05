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        Anadolu Otoyolu'nda tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın, arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 04:58 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nda tırın arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın, arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkisinde İ.M. idaresindeki 34 FUN 897 plakalı otomobil, arızalanması üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

        Sürücü İ.M. ile eşi G.M'nin araçtan inerek aracı kontrol ettiği sırada, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANA 796 dorse plakalı tır otomobile çarptı.


        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan E.M'nin (7) hayatını kaybettiğini belirledi.


        Kazada yaralanan sürücü İ.M, eşi G.M. ile 1 çocuk, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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