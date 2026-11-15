Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Anneannesinin diktiği çarşaflar pankart olarak tribünlere renk katıyor

        Anneannesinin diktiği çarşaflar pankart olarak tribünlere renk katıyor

        SEFA TETİK - Kocaeli'de futbolsever Sertan Güner, anneannesinin diktiği çarşafları pankartlara dönüştürerek tribünlere renk katıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Anneannesinin diktiği çarşaflar pankart olarak tribünlere renk katıyor

        SEFA TETİK - Kocaeli'de futbolsever Sertan Güner, anneannesinin diktiği çarşafları pankartlara dönüştürerek tribünlere renk katıyor.

        Kocaelispor taraftarı olan sosyal medya içerik üreticisi 25 yaşındaki Güner, 1,5 yıl önce takımını desteklemek için hazırladığı pankartların sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgi görmesi üzerine bu alana yönelmeye karar verdi.

        Torununa destek olmak isteyen 73 yaşındaki Nuran Balıkçı da gençlik yıllarından kalan dikiş makinesiyle pankartlarda kullanılacak çarşafları dikerek çalışmalara katkı sağladı.

        Anneannesinin diktiği çarşafları evindeki odasında pankartlara dönüştüren Güner, futbolcuların isimlerinin, takımların renklerinin, sembollerin ve çeşitli mesajların yer aldığı çalışmalar hazırlıyor.

        REKLAM

        Güner, Süper Lig başta olmak üzere farklı liglerde mücadele eden takımların taraftarlarından gelen talepler doğrultusunda çocukluk arkadaşı Mecit Bayrak'ın tasarımıyla hazırladığı pankartları sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına hazırladığı pankartlarla ortak olan Güner, özel pankartlar tasarladığı 26 milli futbolcunun isimlerini tribünlere taşıdı.

        Güner'in, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Fransa arasında 25 Eylül'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sergilediği pankartlar da taraftarların ilgisini çekti.

        REKLAM

        - "Anneannemle iş yapmak bana gurur veriyor"

        Sertan Güner, AA muhabirine, lise yıllarında çizim yaptığını, zamanla gelişen yeteneğini farklı alanlara taşıdığını belirterek, "Kağıda çizen beze, beze çizen duvara, duvara çizen her yere yapar misali bu işe de zamanla geçiş yaptım." dedi.

        Pankart hazırlamaya başladıktan sonra anneannesinin de desteğini aldığını belirten Güner, "Anneannem dikiş yapıyordu ama küçük küçük yapardı. Bunu ona sorduğumda bana da yapabileceğini söyledi. Bezi götürüyorum, anneannem de diktikten sonra 'Alıver kuzum.' diyor. Aldığım çarşafları kendi evimde, odamda yapıyorum. Büyük pankartların çizimini ve boyamasını dışarıda yaptığım da oluyor. Anneannemle iş yapmak bana gurur veriyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Güner, hazırladıkları milli takım pankartları ve her futbolcu için ayrı ayrı çektikleri videolar sayesinde izleyici kitlesine ulaştıklarını, ayrıca Altay Bayındır, Zeki Çelik ile Kaan Ayhan gibi milli oyuncuların bu paylaşımlara yaptığı yorumların ilginin artmasına katkı sağladığını kaydetti.

        Pankart hazırlama sürecinden bahseden Güner, "Odada boya kokusunda uyuyamadığım oluyor. Kendi odamı ofisim gibi yaptım. 'Mahalleden globale' diye bir sözümüz var. İnşallah onu yerine getireceğiz." dedi.

        - "Torunuma destek olmak hoşuma gidiyor"

        Nuran Balıkçı da gençliğinde dikiş kursuna gittiğini, torununun yardım istemesi üzerine ona destek olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Balıkçı, torununun elindeki çarşaflar bittikçe sürekli yenisini getirdiğini belirterek, "Evde canım sıkılıyor, seve seve yapıyorum. Dikiş yapmak hoşuma gidiyor. Canım sıkıldıkça telefon ediyorum, getiriyor. İş yapmayı severim, torunuma destek olmak hoşuma gidiyor. 5 metrelik, 8 metrelik, 30 metrelik dikişler yaptım. Metre metre, santim santim ölçerek yapıyorum. Makinem 50 yıllık, önceden kullanamıyordum. Şimdi kullanma fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.

        Güner'in çocukluk arkadaşı ve ortağı Mecit Bayrak ise "Sertan'ın anneannesi aslında takımımızın kaptanı diyebilirim. Bezler onun elinden geçiyor. Sonrasında Sertan'a geliyor. Öncesinde benim tasarım aşamam oluyor. Ardından işin el emeği kısmını Sertan üretiyor. Sonrasında da pankartları tüm Türkiye'ye hatta yurt dışına gönderiyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Takım ayrımı yapmadan pankart hazırladıklarını dile getiren Bayrak, gelecekte daha büyük koreografiler hazırlamayı hedeflediklerini, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de çalışmalarının yer almasını istediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Sosyalleşmek için gittiği merkezde mesleki eğitimle iş hayatına adım attı
        Sosyalleşmek için gittiği merkezde mesleki eğitimle iş hayatına adım attı
        Büyükakın: "Marmara Denizi'ni en çok İstanbul kirletiyor"
        Büyükakın: "Marmara Denizi'ni en çok İstanbul kirletiyor"
        Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de konuştu:
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de konuştu:
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yolsuzluk yapanları kapının önüne koydum"...
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yolsuzluk yapanları kapının önüne koydum"...
        Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 82 - Galatasaray: 81
        Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 82 - Galatasaray: 81