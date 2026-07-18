CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası Kocaeli'de başladı

CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen törenle başladı.



Gebze Spor Salonu'ndaki açılış törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Baltacıoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, CMAS Spor Komitesi Başkanı Michel Gaunard ile sporcular katıldı.



TSSF Başkanı Kadir Sağlam, açılışta yaptığı konuşmada, şampiyonaya 12 ülkeden yaklaşık 600 kişilik sporcu, antrenör ve hakemden oluşan kafilenin katıldığını söyledi.



Türk milli takımlarının organizasyona iyi başladığını belirten Sağlam, geçen yıl Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlatarak, "Bu sene de burada dünya şampiyonu olacağız. Hem kadınlarda hem erkeklerde inşallah." diye konuştu.



CMAS, TSSF, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen organizasyonda, 12 ülkeden sporcular dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.



GSİM Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 24 yaş altı kategorisinde erkeklerde 10, kadınlarda 9 takım, 19 yaş altı kategorisinde ise erkeklerde 10, kadınlarda 7 takım yer alıyor.



Türkiye'nin yanı sıra Kolombiya, Polonya, İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Güney Afrika Cumhuriyeti, Şili, Hollanda, Arjantin, ABD ve Avustralya'nın katıldığı organizasyonda 533 sporcu ile 30 hakem görev yapıyor.



Şampiyona, 25 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.

