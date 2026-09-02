Darıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Sağdıç son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'de vefat eden Darıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Sağdıç'ın (54) cenazesi toprağa verildi.
Kocaeli'de vefat eden Darıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Sağdıç'ın (54) cenazesi toprağa verildi.
Dün, evinde rahatsızlanması sonucu kaldırdıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Sağdıç için Darıca'nın Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Ayşe Hatunlar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Sağdıç'ın cenazesi, Darıca Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen ve ailenin yakınları katıldı.
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