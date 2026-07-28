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        Farkındalık için sigarayı bırakan arkadaşı adına nohutlu pilav dağıttı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi farkındalık oluşturmak amacıyla sigarayı bırakan arkadaşı adına 100 kişiye nohutlu pilav ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Farkındalık için sigarayı bırakan arkadaşı adına nohutlu pilav dağıttı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi farkındalık oluşturmak amacıyla sigarayı bırakan arkadaşı adına 100 kişiye nohutlu pilav ikram etti.

        Kent Meydanı'nda esnaflık yapan Adnan Çolak, sigarayı bırakmayı düşünen 45 yaşındaki arkadaşı Erdal Gülhan'a, sigarayı bırakırsa 100 kişiye nohutlu pilav ikram etme sözü verdi.

        Gülhan'ın bağımlılığından kurtulması üzerine Çolak, verdiği sözü tutarak Kent Meydan'ında 100 kişiye nohutlu pilav dağıttı.

        Çolak, gazetecilere, sigarayı bırakmak isteyenlere destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Sigarayı bırakmak isteyen arkadaşımız vardı. 'Bırakırsan adına nohutlu pilav dağıtacağız.' dedik. O da sözünde durdu. Bundan sonra sigarayı bırakacak arkadaşlar bize gelebilirler. Biz güzelliklerimizle destek oluruz." ifadelerini kullandı.

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