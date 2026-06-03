Gebzespor, teknik direktör Besim Durmuş ile sözleşme imzaladı

Nesine 2. Lig ekiplerinden Gebzespor, daha önce prensipte anlaştığı teknik direktör Besim Durmuş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, başkan ve teknik direktörün kendi görevlerini yapacağını fakat ortak akıldan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.



Durmuş da Gebzespor'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, heyecanlandığını kaydetti.





Gebzespor'u hak ettiği noktaya getireceklerini ifade eden Durmuş, şöyle devam etti:





"Geçen sezon özel maçlar oynandı, güzel günler yaşandı. Sabır olunursa her geçen maç daha iyi seviyeye ulaşacağız. Bizi aşağı çekecek oyuncu değil de kulübün beklentisini karşılayacak nitelikte oyuncularla olacağız. Kalbimizle, ruhumuzla ve bedenimizle buraya geldik. Var gücümüzle çalışacağız. Burada bir hayal var. Burayı en değerli kılan şey, burası çok değerli bir kulüp. Gebzespor ile gurur duyabilirsiniz." diye konuştu.



Durmuş, herkesin maksimum enerji vermesi gerektiğini aktararak, "2-3 sene sonra buranın hangi seviyeye geleceğini şimdiden görebiliyorum. Futbol hep 18 yaşında. Ortak akılla hareket edeceğiz. Transferde, kulübün menfaatlerini düşünerek hareket edeceğiz." dedi.





Öztürk, imza töreninin ardından Durmuş'a tesisleri ve stadı gezdirdi.

