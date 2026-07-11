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        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri tamamlandı

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri tamamlandı

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Kocaeli elemeleri sona erdi.

        İzmit Atletizm Pisti'nde düzenlenen açılış töreninin ardından sporcular iki seri deneme atışı yaptı, ardından sıralama atışlarına geçildi.

        Yarışmacıların yaş gruplarına göre çeşitli mesafelerden atış yaptığı Kocaeli elemelerinde, 8 ildeki 30 kulüpten 628 sporcu mücadele etti.

        Bölge elemelerinde başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

        Elemelerde dereceye giren sporcular şöyle:

        - 8-9 yaş minik kız

        1- Zeynep Serra Doğan

        2- Elif Öykü Deniz

        3- Sümeyye Serra Kıldacı




        - 8-9 yaş minik erkek

        1- Yusuf Eymen Akar

        2- Mehmet Fatih Sağcan

        3- Ali Mirza Sarı




        - 10-11 yaş minik kız

        1- Ayça Başaran

        2- Elif Kondakçı

        3- Beren Özerik




        - 10-11 yaş minik erkek

        1- Muhammed Bekir Özüdoğru

        2- Hamza Karaca

        3- Giray Öztürk




        - 12-13 yaş minik kız

        1- Mihrinur Yılmaz

        2- Ayşe Hafsa Doğan

        3- Ayşe Akyüz




        - 12-13 yaş minik erkek

        1- Abdullah Ömer Bilge

        2- Talha Eren Ay

        3- Mehmet Ali Asaf Yetman




        - Yıldız kız

        1- Büşra Şen

        2- Ayşe Hafsa Abayoğlu

        3- Emine Soydaş




        - Yıldız erkek

        1- Enes Zayan

        2- Ahmet Sait Moran

        3- Ahmet Tahsin Şengül




        - Genç kız

        1- Berranur Söğüt

        2- Afra Betül Yenipazar

        3- Ayşenur Yakupoğlu




        - Genç erkek

        1- Esad Kağan Yağcı

        2- Mustafa Çelik

        3- Halil Efe Kuzu




        - Büyük kız

        1- Sena Keçeci

        2- Fulya Erilli Aybar

        3- Özge Şengül




        - Büyük erkek

        1- Cem Kuzu

        2- Yusuf Düzgün

        3- Tuncay Eren

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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