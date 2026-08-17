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        GÜNCELLEME - Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül vefat etti

        İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ün cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 11:57 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül vefat etti

        İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ün cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

        Gönül'ün cenazesi, İzmit ilçesindeki Fevziye Camisi'ne getirildi. Yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gönül'ün cenazesi, İzmit Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine, Gönül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yeni Parti Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı ve Nail Çiler, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Fikri Işık, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, belediye başkanları, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Yeni Parti İl Başkanı Erdem Arcan, CHP İl Başkanı Selman Yıldırım, MHP İl Başkanı Enes Emengen, Saadet Partisi İl Başkanı Recep Sarıdoğan, İYİ Parti İl Başkanı Kamil Şirin, İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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        - Azize Sibel Gönül kimdir?

        Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitiren Gönül, serbest mimar olarak çalıştı.

        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yapan Gönül, 2001'de AK Parti'nin kuruluşu sırasında partinin Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.

        Gönül, 2003-2007 yılları arasında da AK Parti Kocaeli İl Yönetimi İl Sekreterliği yaptı.

        23. Dönem'de Kocaeli Milletvekili seçilen Gönül, 24. Dönem'de de parlamentodaki görevini sürdürerek, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olarak hizmet verdi.

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        Gönül daha sonra, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Gönül, evli ve 2 çocuk annesiydi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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