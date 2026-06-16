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        GÜNCELLEME - Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

        Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 21:08 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

        Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.

        Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada görevli olarak bulunan Uyumaz (49), rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uyumaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Uyumaz için yarın Gebze Adliyesi'nde tören düzenlenecek.

        Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze Cumhuriyet Savcımız Sayın Ayhan Uyumaz'ın bugün Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Adalet teşkilatımıza uzun yıllar emek veren kıymetli savcımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Uyumaz'ın ölümüne ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından ise şu mesaj paylaşıldı:

        "Gebze Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapmakta olan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz, 16.06.2026 tarihinde duruşma savcısı olarak görevini ifa ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Görevine bağlılığı, mesleki birikimi ve özverili çalışmalarıyla temayüz eden değerli meslektaşımızın ani vefatı, teşkilatımızı ve yargı camiamızı derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dileriz. Merhum Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz için 17.06.2026 günü saat 10.00'da Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı protokol alanında tören düzenlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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