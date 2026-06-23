GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.



Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savcılık koordinesinde Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhşun tespiti, mağdur kadınların kurtarılması ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda ekipler, 2 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.



Kocaeli, İstanbul, Bursa, Amasya ve Van'ın da aralarında bulunduğu 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından 19 şüpheli yakalandı.



Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 12'si yabancı uyruklu 15 mağdur kadın kurtarıldı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve doküman ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

