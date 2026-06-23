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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 15:44 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savcılık koordinesinde Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhşun tespiti, mağdur kadınların kurtarılması ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ekipler, 2 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

        Kocaeli, İstanbul, Bursa, Amasya ve Van'ın da aralarında bulunduğu 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından 19 şüpheli yakalandı.

        Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 12'si yabancı uyruklu 15 mağdur kadın kurtarıldı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve doküman ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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