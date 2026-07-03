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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 101 şüpheli tutuklandı

        GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 101 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 120 şüpheliden 101'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 09:46 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 101 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 120 şüpheliden 101'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 120 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelilerden 101'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.


        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Haziran'da 158 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 105 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek için 15 paravan firma kurdukları ve 6 milyar 657 milyon 746 bin lira işlem hacmine ulaştıkları belirlenmişti.

        Soruşturma kapsamında 15 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 120'ye yükselmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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