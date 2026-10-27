GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Hisareyn Merkez Mahallesi'nde Murat Saral'ı silahla öldüren kişinin A.İ.U. olduğunu belirledi.
Zanlı, Bursa'nın İznik ilçesinde ekiplerce yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hisareyn Merkez Mahallesi Kınalı Sokak'ta dün çıkar silahla kavgada A.İ.U. tarafından vurulan MHP'li Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Murat Saral (49), kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
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