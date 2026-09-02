KETEM personelinin yönlendirmesiyle kanser olduğunu öğrendi, erken teşhisle hastalığı yendi

CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de ilaç yazdırmak için gittiği sağlık ocağında karşılaştığı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlilerinin yönlendirmesiyle yaptırdığı testte kolon kanseri olduğunu öğrenen Ceylan Tığ, erken teşhis sayesinde hayata tutundu.

Çayırova ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce gastrit rahatsızlığı nedeniyle ilaç yazdırmak için aile hekiminin bulunduğu sağlık ocağına giden Tığ, burada KETEM personeliyle karşılaştı.

Ailesinde kanser öyküsü olduğunu öğrenen görevliler, hiç test yaptırmayı düşünmeyen Tığ'ı kanser taramasına ikna etti.

Tetkiklerde şüpheli bulgulara rastlanılması üzerine Tığ, uzman hekime yönlendirildi.

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Birinci evre kolon kanseri tanısı konulan Tığ, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. Üç ay aralıklarla kontrolleri sürdürülen Tığ'ın yapılan kolonoskopisinde hastalığın nüksettiği tespit edildi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yeniden operasyon geçiren ve yaklaşık 3 yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Tığ, 3 aylık rutin kontrollerine devam ediyor.

- "Tesadüfen karşılaştığım KETEM personeli sayesinde hayatım değişti"

Ceylan Tığ, AA muhabirine, rutin ilaç yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tesadüfen karşılaştığı KETEM ekipleri sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

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Teşhis ve tedavi sürecinden bahseden Tığ, şunları kaydetti:

"Ailemde de kolon kanseri öyküsü olduğu için ısrarcı oldular, ben de yaptırmaya karar verdim. Testi evde uyguladım ve pozitif çıktı. Tekrar iletişime geçtik. Bizi hastaneye yönlendirdiler. Hastanede kolonoskopi önerdiler. Sonrasında teşhis konuldu. 1. evre kolon kanseri olduğumu öğrendik. Sonrasında ameliyatımızı gerçekleştirdik. Başlangıç evresinde olduğum için kemoterapi almadım. 3 ayda bir kontrol oluyordum. Senenin sonunda da tekrar kolonoskopi önerdiler. Kolonoskopide kanserin nüks ettiği anlaşıldı, tekrar ameliyat oldum."

Tığ, erken teşhis sayesinde hastalığı yendiğini anlatarak, "Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Vatandaşlar hiç çekinmesin, bu kanser taramalarını yaptırsınlar. Bu hastalıkta erken teşhis çok önemli. Kardeşime de kanser teşhisi konuldu birkaç yıl önce. Erken evrede teşhis konulduğu için iyi şu anda. Halamı kanserden kaybettim. Bu tarz taramalar olmadığı için zamanında teşhis konulamadı ve geç fark edildi. Bu hayatta güzel bir şeyler yaşamak için öncelikle sağlık şart. Bu nedenle de testler çok önemli, herkes zamanında yaptırsın. Ben buradayım, çocuklarımın yanındayım. Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Bu da çok güzel bir şey." diye konuştu.

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- "Erken teşhis kanser tedavisinde başarıyı artırıyor"

Çayırova Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Merve Kaya da erken teşhisin, kanser tedavisinde başarıyı artırdığını dile getirdi.

Ceylan Tığ'ın erken teşhis sayesinde hayata tutunduğunu belirten Kaya, "Şimdi de önümüzdeki 5 yıl boyunca takipteyiz. Sağlık durumunun iyi devam etmesini umuyoruz. Hiçbir semptom olmasa bile sağlığımızı ertelemeyelim. Buradaki ücretsiz taramalardan yararlanabilmek için herkesi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Erken tanı, hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.