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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 118'e yükseldi

        Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 118'e yükseldi

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 13 şüpheli daha yakalandı, gözaltı sayısı 118 oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 118'e yükseldi

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 13 şüpheli daha yakalandı, gözaltı sayısı 118 oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli daha yakalandı.

        Gözaltına alınanların sayısı 118'e yükseldi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Haziran'da 158 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 105 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek için 15 paravan firma kurdukları ve 6 milyar 657 milyon 746 bin lira işlem hacmine ulaştıkları belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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