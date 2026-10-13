Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli merkezli yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 29 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 29 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 29'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Kocaeli merkezli yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 29 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 29'u tutuklandı.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ekim'de gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesine sevk edilen zanlılardan 29'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri salıverildi.

        - Operasyon

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Ekim'de 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 34 zanlı gözaltına alınmıştı.

        REKLAM

        Şüphelilerin şahsi ve şirket hesaplarına ilişkin 2023-2025 yıllarındaki hesap hareketleri incelendiğinde toplam 722 bin 235 işlem yapıldığı belirlenmiş ve 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 lira tutarında para hareketi tespit edilmişti.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 5 gram esrar, 95 adet 9x19 milimetre ve 25 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        "Boşanmayı ben istedim"
        "Boşanmayı ben istedim"
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması

        Benzer Haberler

        6,2 milyarlık para trafiğinde 29 şüpheli tutuklandı
        6,2 milyarlık para trafiğinde 29 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de hafta sonu yapılacak eğitim ve sınavlar ertelendi
        Kocaeli'de hafta sonu yapılacak eğitim ve sınavlar ertelendi
        Kocaeli'de motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olumsuz hava engeli
        Kocaeli'de motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olumsuz hava engeli
        Kocaeli'de bazı eğitim ve spor faaliyetine ara verildi
        Kocaeli'de bazı eğitim ve spor faaliyetine ara verildi
        Kocaeli'de şiddetli yağış nedeniyle motosiklet ve motokuryelere yasak
        Kocaeli'de şiddetli yağış nedeniyle motosiklet ve motokuryelere yasak
        Kocaeli'de denizde bulunan cesedin sel sularına kapılan eski muhtara ait ol...
        Kocaeli'de denizde bulunan cesedin sel sularına kapılan eski muhtara ait ol...