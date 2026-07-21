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        Kocaeli sahillerinde bir haftada 68 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 68 kişiyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Kocaeli sahillerinde bir haftada 68 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 68 kişiyi kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunda Kocaeli ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği mavi bayraklı plajlarda cankurtaran ekipleri görevlerini sürdürüyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri, 13-19 Temmuz tarihleri arasında görev yaptıkları sahillerde boğulma tehlikesi yaşayan 68 kişiyi güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

        Bu kişilerden 29'u Cebeci'de, 18'i Bayramoğlu'nda, 13'ü Kumcağız'da, 3'ü Ereğli Kumyalı'da, 4'ü Darıca'da, 1'i de Bağırganlı'da kurtarıldı.

        Sezonun başından bu yana kentte boğulmaktan kurtarılanların sayısı 259 oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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