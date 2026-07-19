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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli Valisi Aktaş'tan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü mesajı

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerince 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayan Aktaş, "Bu anlamlı günde, kardeş Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı gönülden kutluyor, vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm kardeş Kıbrıs Türk halkına sevgi ve saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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