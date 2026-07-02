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        Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Mimar Sinan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ölümlü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan E.K, S.K, F.K, Ö.K, C.A ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K, F.K, E.K ve Ö.K. tutuklandı, C.A ve Y.A'ya adli kontrol tedbirleri uygulandı.

        Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde 1 Temmuz'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.K. ve S.K'nın silahla ateş ettiği Y.B. (20) ve Beratcan Başboğa (17) ile yoldan geçtiği sırada vurulduğu değerlendirilen M.K. (45) yaralanmıştı.

        Kavgada yaralanan Başboğa, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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