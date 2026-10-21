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        Kocaeli'de 21 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada karar

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Kocaeli'de 21 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada karar

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar M.O. ve G.B, tutuklu adli süreçteki çocuk R.Y, tutuksuz adli süreçteki çocuk M.F.Y, tutuksuz sanık S.E.A. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrar okudu.

        Söz verilen M.O, üzerine atılı suçu işlemediğini iddia ederek, "15 aydır karşılıklı yaşanan kavga yüzünden tutukluyum. Olayda bıçak kullanmadım. Tehdit veya hakarette bulunmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

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        Sanık R.Y. de üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

        Sanık M.F.Y, mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, "Kavga olacağını veya R.Y'nin Ümitcan'ı bıçaklayacağını bilmiyordum. Bilseydim olay yerine gitmezdim." ifadesini kullandı.

        Tutuksuz sanık S.E.A. da üzerine atılı suçu kabul etmeyerek, tahliye ve beraatini istedi.

        Tutuklu sanık G.B. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben kimseyi kimseye düşürmedim. Konuşulacaktı, orta noktada buluşulacaktı. Olay yerine de olay zamanında gidemedim. Yetişseydim araya girerdim. Onu görseydim yardım da ederdim." diye konuştu.

        Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.O'ya "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 17 yıl hapis cezası verdi.

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        Heyet, tutuklu adli süreçteki çocuk R.Y'ye "kasten yaralama" suçundan 11 yıl 4 ay hapis cezası ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 13 bin 850 adli para cezası verilmesine hükmetti.

        Tutuksuz sanık S.E.A. hakkında "kasten yaralama" suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 8 yıl 6 ay hapis cezasına hükmeden heyet, sanığın "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol kararını "yurt dışına çıkış yasağı"na çevirdi.

        Heyet, tutuklu sanık G.B'ye "kasten yaralama" suçuna yardım ettiği gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulayarak 7 yıl 1 ay hapis cezası ile "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

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        Tutuksuz adli süreçteki çocuk M.F.Y. hakkında "kasten yaralama" suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 5 yıl 8 ay hapis cezası veren heyet, sanığın "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol kararını "yurt dışına çıkış yasağı"na çevirdi.

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Ümitcan Şirin'in babası Raif Şirin, oğlunu 5 kişinin tuzağa çektiğini öne sürerek, olayın planlı olduğunu söyledi.

        Şirin, sanıkların hepsinin beraat talebinde bulunduğunu hatırlatarak, "Hiçbiri suçlu değilmiş, hepsi beraatini istedi. Kim yaptı bunu, benim oğlumu kim öldürdü? 1 değil ki 14 darbe var. Benim çocuğum mezarda yatıyor. Ben toprağını öpüyorum. Ben çocuğumu bir daha göremeyeceğim, konuşamayacağım. Resimleriyle kendimi avutmaya çalışıyorum. Adalet bunlara bu kadar cezayı hak gördü. Biz de ömür boyu ağlayacağız, mezar taşı öpeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        - Olay

        Yahya Kaptan Mahallesi'nde 26 Temmuz 2025'te, Ümitcan Şirin (21) ile M.O. ve R.Y. arasında çıkan kavgada Şirin bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.O, G.B. ve R.Y. tutuklanmış, S.E.A. ve M.F.Y. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        Bir önceki duruşmada açıklanan esasa ilişkin mütalaada tüm sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istenmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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