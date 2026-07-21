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        Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasına ilişkin ailelerden açıklama

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangını davası öncesi Kocaeli Barosu Başkanı Kadir Caner Karakadılar ve olayda yaşamını yitirenlerin aileleri açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasına ilişkin ailelerden açıklama

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangını davası öncesi Kocaeli Barosu Başkanı Kadir Caner Karakadılar ve olayda yaşamını yitirenlerin aileleri açıklama yaptı.

        Aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 5'i tutuklu, 1'i firari 16 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması görülüyor.

        Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki duruşma öncesi açıklama yapan Karakadılar, ilk günden beri olayın takipçisi olduklarını belirtti.

        Karakadılar, böyle bir olayın yaşanmaması için kazadan alınması gereken dersler olduğunu dile getirerek, "Bu sadece sorumluların yargılandığı, cezalarını almaları gereken bir dosya değil. Kamu vicdanının bu dosyada yer aldığını belirtmek istiyorum." dedi.

        Dilovası'nda meydana gelen kazanın dosyasının Gebze Adliyesinin yetki alanında olduğunu kaydeden Karakadılar, "Burada hastalıklarla uğraşan insanlar var. Evlat acıları, kardeş acıları yaşayan insanlar kilometrelerce uzaktan geliyor. Bundan sonraki celselerde bizim talebimiz, davanın yetkili olduğu yerde görülmesi. Gebze Adliyesi buna elverişli koşulları sağlamakta muktedirdir." şeklinde konuştu.

        - "Adalet istiyoruz, adalet bekliyoruz"

        Olayda hayatını kaybeden Nisa Taşdemir'in babası Vedat Taşdemir, duruşmaya her geldiklerinde etraflarının sarıldığını savunarak, "Bugün burada olduğumuz halde sanıkların akrabaları tarafından etrafımız sarılıyor. Adamlar yine burada. Sürekli tehdit altındayız." iddiasında bulundu.

        Taşdemir, evlatlarının acısını unutamadıkları bir haldeyken sanıkların tahliye edilmesinin kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Adalet istiyoruz, adalet bekliyoruz. Devletimizden beklediğimiz bu." diye konuştu.

        Yaşamını yitiren Esma Gikan'ın eşi Aytekin Gikan da duruşmalar için Kandıra'ya gelmekte zorlandıklarına değinerek, "Başka tahliyeler istemiyoruz. Bugün inşallah adalet yerini bulacak. Herkesin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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